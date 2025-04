El Clásico Joven entre América y Cruz Azul se perfila como una de las series más parejas de los cuartos de final de Champions Cup 2025. André Jardine, técnico azulcrema, reconoció que espera un enfrentamiento cerrado donde los mínimos errores serán determinantes.

“Un partido complicado. Sabemos la fuerza que tiene el rival, sabemos como juegan, nos enfrentamos en dos Liguillas consecutivas, en partidos eliminatorias como estos dos. Será un Clásico decidido en detalles, lances importantes. Tener la tranquilidad de planear bien, pensar bien. Estamos listos para estos momentos como equipos, listos todos”, confesó ante los medios de comunicación.

Con dos Liguillas consecutivas enfrentando a Cruz Azul (final y semifinal) y una nueva eliminatoria en Concacaf a la vista, Jardine insistió en que el América debe estar concentrado para no caer en excesos de confianza.

“Es importante la preparación de cada partido con la misma intensidad, tener respeto por todos, el futbol se hace de detalles, imaginas cuando enfrentas a rivales de una misma jerarquía por posiciones de arriba y sin partidos durísimos. Queremos estar atentos en momentos decisivos, cada uno en su rol, nosotros en la parte de estrategia, cambios, estar frescos para tomar la mejor decisión; los jugadores buscando momentos decisivos para marcar la diferencia”, advirtió.

Por otro lado, aseguró que Cruz Azul no es el mismo equipo, ya que la incorporación de grandes refuerzos lo ha fortalecido y se ve en los últimos resultados, que a pesar de jugar no tan atractivamente, saca resultados favorables.

“Cruz Azul no es el mismo como nosotros no somos los mismos. Hay estar atentos a las diferencias y el estudio del rival es importante. Hicieron buenas incorporaciones, variantes distintas con un nuevo entrenador. Me siento preparado para estos momentos”.

Con el primer capítulo de los cuartos de final de la Concacaf en puerta, América sabe que cualquier descuido puede ser costoso. Jardine y su equipo están listos para afrontar una batalla táctica donde cada decisión puede inclinar la balanza. Hablar de estrategias previas, no se le da al técnico brasileño.

“Intentamos no dar armas al rival. Hay que ser inteligentes en partidos como este, así tratamos de mirar las cosas, son cuatro partidos de 45 minutos y vamos a jugar los dos primeros, muchas veces el primer tiempo no tiene nada que ver con el segundo por esa forma de cambiar las cosas. Así vamos en Liguillas, Concachampions, intentamos ser muy inteligentes, entender las formas de rival y encontrar un plan de juego que explore algún tipo de deficiencia que tiene, intentar preocupar si tiene un sistema defensivo sólido. No entramos mucho en detalles porque ayudaríamos al rival y no quiero eso”, enfatizó.

Vicente Sánchez, clave en el crecimiento de Cruz Azul

Uno de los factores que Jardine no pasó por desapercibido fue la presencia de Vicente Sánchez en el cuerpo técnico cementero. El uruguayo, ha sido pieza fundamental en el proceso de adaptación tras la salida de por Martín Anselmi. No dudo en elogiar su forma de ver el futbol.

“Ha presentado una capacidad de rotar al equipo, encontrar variantes que privilegian las características de los jugadores, me gusta esa forma de pensar, me parece inteligente de su parte. Tiene una plantilla bastante basta con jugadores de jerarquía en todas las posiciones”.

Jardine también valoró la forma en que Cruz Azul ha sabido capitalizar sus fortalezas en este torneo. “Para su primer torneo me parece clave que encontrara a un equipo con formas definidas, pero es cuestión de inteligencia aprovecharlas y no querer hacer todo nuevo, aprovechar cosas bien hechas, dar toques y modificar detalles para ser mejor. Para un inicio de trabajo me parece muy bien”, finalizó.

