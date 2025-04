Las Chivas derrotaron (0-1) a las Pumas sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario, en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil.

Las rojiblancas eliminaron a las felinas y avanzaron a las semifinales, gracias a un marcador global de 3-0. Se impusieron en la ida y en la vuelta, con autoridad.

Ahora, las dirigidas por Antonio Contreras se enfrentarán a su acérrimo rival, el América, por un boleto a la gran final. Se disputará una nueva edición del Clásico Nacional.

Luego de que la escuadra rojiblanca se instalara entre las cuatro mejores del torneo, el director técnico español se sinceró en conferencia de prensa.

“Este equipo tiene actitud, tiene ganas, sabe a lo que juega. Salimos a buscar el partido, no a especular y supimos cerrarlo. Este equipo no tiene jugadoras individuales, lo que tiene es un equipo. Me siento orgulloso de un equipo de mexicanas que han dejado el alma”, reconoció.

Lee También ¡Fracaso en la cancha, éxito en la grada! Chivas aumenta su asistencia como local en el año

Sobre su próximo duelo contra las Águilas, el timonel rojiblanco señaló que buscarán quedarse con el boleto a la final, a pesar de que le historial no favorece a las Chivas porque únicamente han podido ganar una de las ocho eliminatorias.

“El pasado está ahí, no lo podemos borrar. Nos toca ir partido a partido, disfrutar del presente; vamos con todo por ese Clásico y, por supuesto, a ganar. La capital es rojiblanca, hasta que alguien me demuestre lo contrario. Estas chicas y este club se merecen celebrar cosas importantes [porque] venimos trabajando bien y de una manera seria”, sentenció.

Antonio Contreras también aprovechó para reconocer el esfuerzo que hicieron las universitarias tanto en la ida como en la vuelta, pero señaló que ellas mismas dejaron escapar la llave desde la ida, disputada en el Akron.

Lee También Resultado: El Pachuca se impone al Monterrey y se enfrentará al América en los cuartos de final

“Pumas lo ha hecho muy bien, no me quiero ir sin darle la enhorabuena porque el trabajo que están haciendo es digno de alabar. Sus jugadoras y su cuerpo técnico merecen mucho la pena, es un club señor. Creo que ellas la perdieron en la ida, si salen a ganar… es respetable, pero creo que cuando equipo viene a resguardar y a intentar sacar un resultado para la vuelta, cabe decir que lo pierden”, afirmó ante los medios.

Respecto a ser el equipo sorpresa de la Liguilla, el entrenador de las Chivas manifestó que considera que lo están haciendo tiene “un valor doble” y que le jugarán de tú a tú a los clubes más fuerte del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil.

“A falta de que se metan Rayadas o Tigres, [en semifinales] estaremos los cuatro mejores equipos de México; eso está claro. No somos el caballo negro, somos el caballo blanco y bonito, el caballo de México. A base de trabajo, ese caballo se ha ido construyendo poco a poco y ha sido el mejor poco a poco”, finalizó Antonio Contreras.