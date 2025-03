Bofo Bautista aseguró que rechazó al América: "Para mí el mejor equipo de México es Chivas"

Este sábado se llevará a cabo el segundo de los tres Clásicos entre Chivas y América que se disputarán en una semana. El primero fue para los rojiblancos por la mínima diferencia en la Ida de Octavos de Final de la Concacaf Champions League.

Y como es una costumbre, previo al Clásico de Clásicos, aficionados de ambos equipos comienzan a calentar el partido con declaraciones. Uno de ellos fue el Bofo Bautista.

Lee también Talento de ESPN anunció que comenzará a trabajar con la competencia ¿De quién se trata?

¿Qué dijo el Bofo Bautista del América?

Adolfo Bautista es el último gran emblema de las Chivas. El Bofo fue vital en la obtención del título del Apertura 2006 y siempre se ha enorgullecido de haber defendido los colores rojiblancos.

Ahora que está lejos de las canchas, Bautista sigue demostrando su amor por el redil, sobre todo en la víspera de un Clásico Nacional, ya que siempre ha declarado que el chiverío es superior a los azulcremas.

Y antes del choque de este sábado por la Jornada 11 del Clausura 2025, el Bofo Bautista reveló que cuando estaba en activo y en su mejor nivel futbolístico, las Águilas intentaron ficharlo.

Bofo Bautista es uno de los últimos emblemas de las Chivas. Foto: Imago7

Sin embargo, Adolfo dio como respuesta un rotundo ‘no’, ya que su intención en ese momento era única y exclusivamente poder jugar con las Chivas, propuesta que posteriormente llegó y no pensó en rechazar.

"Llegó un representante y me dijo: 'hay un equipo que te quiere, es el América'. Le digo: 'Ah no, yo a ese equipo no voy, para mí el mejor equipo de México es Chivas'", comentó el Bofo Bautista.