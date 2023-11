En este Apertura 2023, Cruz Azul consumó un nuevo fracaso en su historial, quedando fuera de competir por la Liguilla, donde ni siquiera al Play-In accedió, tras quedar en el lugar 16 de la tabla general con solo 17 puntos sumados.

Julio César 'Cata' Domínguez, canterano de Cruz Azul, que permaneció en el primer equipo hasta este verano, cuando fue cortado por el cuerpo técnico de Ricardo Ferretti y la directiva celeste, sumándose al proyecto del Atlético de San Luis, habló en la previa al Play-In, que disputará con los potosinos.

¿Qué dijo 'Cata' Domínguez sobre el fracaso de Cruz Azul?

En una entrevista con ESPN, empresa que cuenta con los derechos de transmisión del Atlético de San Luis, 'Cata' Domínguez habló sobre la razón por la que La Máquina quedó fuera de Liguilla, la cual no tiene que ver tanto con lo deportivo.

"Están de más las palabras mías. Ustedes tienen ese resumen del torneo que se hizo, no soy quién para decirlo, no me gusta. Sin embargo, creo que le faltó un poco más de compromiso a Cruz Azul, más de tener ese amor a la camiseta", comentó el exdefensor cementero, que permaneció 15 años con el primer equipo celeste.

Además, Domínguez habló sobre la clave del título de 2018, dando a entender que en Cruz Azul faltan bases. "Los equipos que llegan a finales, o que están peleando un título, es a base de que se mantienen, mínimo, un año y medio. Eso pasó antes del campeonato y se tuvieron grandes resultados, desde luego el título".