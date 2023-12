Hay muchas expectativas sobre Javier ‘Chicharito’ Hernández, ya que actualmente no tiene equipo y ha sonado fuerte para reforzar a las Chivas a partir de 2024, en lo que sería el regreso del hijo pródigo al Guadalajara.

No obstante, pese a todas las especulaciones, el delantero mexicano ha señalado que de momento no tiene ofertas de ningún equipo y cuando las tenga las va a analizar, aunque su prioridad es mantenerse en el continente americano.

Lee también Tigres apela a su experiencia sobre América para levantar la novena

¿Chicharito jugaría en el América o el Atlas?

El Chicharito Hernández fue el nuevo invitado en el canal del Escorpión Dorado, donde habló de muchos temas, pero uno de los que más llamó la atención fue la respuesta a la pregunta de en qué equipo no jugaría, si en América o Atlas, donde incluso le tocó un raspón a Omar Bravo.

“No (jugaría en el América). Aunque, en dos equipos no jugaría en el futbol mexicano, sería en el América y en el Atlas, pero imagínate que en un multiverso me dieras a escoger en cuál de los dos, yo escogería al América, al Atlas, no. Lo que hizo Omar Bravo yo no lo haría”, dijo el delantero mexicano.

¿Cuánto tiempo jugó Omar Bravo en el Atlas?

Omar Bravo, pese a que es el máximo goleador en la historia de Chivas, se ganó el repudio de los aficionados rojiblancos, ya que en el 2013 disputó dos torneos con el Atlas, acérrimo rival del Rebaño Sagrado. Incluso le metió un gol de penalti al Guadalajara y se los celebró con todo.