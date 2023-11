Cristian Calderón fue uno de los tres jugadores castigados por indisciplina cometida el fin de semana ante Toluca, fue separado del equipo junto con Alexis Vega y Raúl Martínez. Después, la tercia pidió perdón; sin embargo, hasta ahora, Alexis Vega ha sido el único en no ser considerado para tener minutos.

Vega, Chicote y Martínez se unieron a los entrenamientos hace tres semanas, luego de recibir el perdón por Veljko Paunovic y sus compañeros; sin embargo, Alexis no ha sido tomado en cuenta para ninguno de los tres partidos que se han disputado desde su reintegro (Puebla, Tigres y, ahora, Querétaro).

Esta tarde, para visitar en el estadio Corregidora, Veljko Paunovic le dará el voto de confianza a Calderón y a Raúl Martínez en el once titular, demostrando que los jugadores entran en sus planes y están completamente perdonados.

Caso contrario al de Alexis Vega, que no ha sido considerado, algo que puede generar indicios sobre su presente, ya que puede no contar con el perdón de Paunovic, puede estar fuera de forma y no estar listo para jugar, o, en un caso más extremo, no contar para la directiva encabezada por Amaury Vergara.