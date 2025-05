Chivas sumó un rotundo fracaso en el Clausura 2025. Al equipo rojiblanco no le alcanzó ni para meterse al Play In, por lo que los aficionados están furiosos con la directiva, ya que van varios años que no llegan refuerzos importantes al club y no se pelean por títulos.

Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza resultaron un rotundo fracaso en el banquillo del Rebaño Sagrado. El panorama no luce nada alentador, ya que recién se cayó la contratación de Domènec Torrent y parece que de nueva cuenta no habrá fichajes bomba.

¿Por qué afición está reventó a Chivas?

La afición de las Chivas está más que molesta debido a que el equipo parece no tener pies ni cabeza. El proyecto del Rebaño Sagrado, desde que perdió la Final del Clausura 2023 va de fracaso en fracaso y el futuro no pinta nada alentador.

La próxima semana los jugadores del redil deben de reportar para comenzar la pretemporada y todo parece indicar que lo harán sin entrenador, una vez que Torrent dejó de ser opción y Gabriel Milito está más cerca de Boca Juniors.

Actualmente no hay una opción palpable para que alguien tome la dirección técnica de las Chivas, aunado a que no suena alguna contratación rimbombante, situación que ha enfurecido a sus seguidores.

Los aficionados de Chivas llaman a boicotear a Amaury Vergara por su falta de interés en el equipo. Foto: Especial

Y la molestia se hizo más grande este jueves, todo debido a una publicación en las redes sociales del cuadro tapatío, que fue tomada de manera negativa por los millones de aficionados del club.

En plena crisis del Guadalajara, la directiva decidió que era buena idea lanzar su campaña para invitar a los fanáticos del chiverío a que renovaran o adquirieran el abono para la siguiente temporada.

De inmediato los aficionados rojiblancos explotaron y llenaron el post con comentarios llenos de insultos, reclamos y hasta burlas, debido a que consideran que no es momento de exigirle nada a los hinchas.

“Como se burlan de sus aficionados no tienen madre”; "Ya no renové, no se preocupen, sigan así"; "No hay dt y quieren chivabono"; "Si ustedes no pueden asegurar un DT decente para el equipo ¿por qué nosotros deberíamos asegurar un abono?", fueron algunas de las reacciones en contra de las Chivas.