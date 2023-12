Chivas tiene una baja de último minuto en su duelo ante los Pumas ¿Alexis Vega va a iniciar?

Chivas está por iniciar su camino rumbo al título en la Liguilla del Apertura 2023, donde su primer obstáculo en los Cuartos de Final serán los Pumas, escuadra que los derrotó por la mínima diferencia en el último partido de la fase regular.

Cabe resaltar que en dicho partido el cuadro de Veljko Paunovic saltó al terreno de juego con un cuadro alternativo, ya que cuidó a varios jugadores que corrían riesgo de ser suspendidos por acumulación de amarillas y lesiones.

¿Qué cuadro titular usará Chivas ante Pumas?

En la previa del partido ante los universitarios, se habló de la posibilidad de que Alexis Vega volviera a ser titular, pero no será así, ya que de nueva cuenta tendrá que esperar en la banca del Guadalajara. Otro que se quedará en el banquillo será el Pocho Guzmán.

No obstante, uno de los que sí estaba contemplado para arrancar ante Pumas y al parecer de último minuto lo sacaron del cuadro titular el Gilberto Sepúlveda, quien aún no se recupera al 100 por ciento de sus problemas musculares y no será arriesgado.

De esta manera el cuadro de Guadalajara queda conformado por Miguel Jiménez en la portería; Alan Mozo, Antonio Briseño, Jesús Orozco Chiquete y Cristian Calderón en la zaga; los medios serán Rubén González, Fernando Beltrán y Érick Gutiérrez.

Los delanteros serán Roberto Alvarado, Ricardo Marín y la gran sorpresa de Isaac Brizuela, quien parece que de nuevo se ganó la confianza de Pauno e iniciará en el duelo clave contra los universitarios.