La Final del Apertura 2023 de la Liga MX está cada vez más cerca, donde se coronará Tigres o América, en un duelo que empareja al actual campeón con el líder del torneo, que acabó como mejor ofensiva y defensiva.

Ante la complejidad por decidir un favorito, David Faitelson dio a conocer su favorito para convertirse en campeón de este torneo, sorprendiendo en su respuesta, pero siendo claro que el elegido tiene muy poca ventaja.

¿Qué dijo Faitelson del América vs Tigres?

Faitelson catalogó el emparejamiento como una 'Súper Final', añadiendo que uno de los dos está obligado para obtener el título por su historia.

"Una Súper Final, muy pareja, de pronóstico reservado. Dos de los mejores equipos de los últimos tiempos en el futbol mexicano. Un equipo de época como Tigres, un equipo con el valor y la obligación del América, que no lo tiene otro equipo en el futbol mexicano. Si me preguntan por un favorito yo diría 50-50. Si me preguntan por qué pongo a Tigres ligeramente arriba, porque es el campeón, porque tiene un equipo realmente fantástico", expresó Faitelson.

Además, argumentó la experiencia de jugadores como André-Pierre Gignac, Javier Aquino, Guido Pizarro, Rafael Carioca y de jugadores jóvenes como Ozziel Herrera o Sebastián Córdova.

Veo a Tigres ligeramente favorito, pero América está obligado a ser campeón y si no consigue la 14 será un fracaso.



Por último puntualizó: "El domingo puede cambiar todo en el América. Si el América no logra el título, obviamente es un fracaso. Y ese fracaso traerá consecuencias, entre ellas la continuidad de los directivos y del propio entrenador. El América está obligado".