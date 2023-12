Había muchas expectativas sobre el Monterrey, ya que con Sergio Canales y Jesús Manuel Corona formaron a un equipo temible que parecía que iba a arrasar a cada uno de sus rivales en el Apertura 2023.

No obstante, la realidad fue muy diferente, ya que de la mano de Fernando Ortiz, Rayados sumó un nuevo fracaso, debido a que Atlético de San Luis los sorprendió en Cuartos de Final y los eliminó.

¿Detuvieron al Tecatito Corona?

Este día trascendió la noticia de que el Tecatito Corona pasó la noche en el ‘torito’, ya que lo detuvieron luego de que alcoholímetro detectó sus altos niveles de alcohol, luego de que acudiera a una cena en San Pedro.

Según varios reportes, las autoridades municipales confirmaron la detención del jugador de Rayados, quien tuvo que pasar recluido toda la noche en el centro de detención, para que posteriormente por la mañana, tras pagar una multa, salió libre.

No obstante, también existe otra versión que asegura que el Tecatito salió hora después de que fue detenido, ya que sus niveles de alcohol, no eran muy altos, por lo que no tuvo problema para asistir por la mañana al Barrial a su rehabilitación.

Tecatito Corona sale del capo llorando despues de una nueva lesion en la rodilla. pic.twitter.com/72L9GY1Byh — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) December 3, 2023

¿Qué ha dicho el Tecatito?

Hasta el momento, ni Monterrey o Tecatito Corona han realizado alguna declaración o postura sobre el asunto de la detención del atacante mexicano por sus niveles altos de alcohol mientras conducía.