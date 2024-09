Javier Aguirre le abre las puertas a Carlos Vela y Memo Ochoa en Selección Mexicana

Dos jugadores que parecían estaban fuera de la línea de la Selección Mexicana, como lo eran Carlos Vela y Memo Ochoa, de unos días a la fecha han tomado otros rumbos.

Vela ha vuelto a las canchas, ha firmado por un año más con Los Angeles FC y Ochoa ha firmado con el AVS de Portugal. Ambos están en actividad y Javier Aguirre no les cierra la puerta a ambos veteranos.

El técnico de la Selección Mexicana indica que él no ve edades, sólo ve el deseo de estar en el equipo Tricolor y que se tenga el nivel para eso.

“No le cierro la puerta a nada ni a nadie. Son futbolistas, mexicanos, por nacimiento o naturalización y no me fijo en otras cosas. Solo que estén en buen momento y quieran estar, que tengan orgullo”, dijo el Vasco en una conferencia ofrecida en Puebla de cara al duelo del 12 de octubre ante el Valencia.

Sobre Vela, a quien dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010, el técnico nacional dijo: “Me da gusto que Carlos vuelva, nos ha dado muchas alegrías, tiene mucho talento. Reitero, las puertas están abiertas para él y para todo”.

En tanto que de Ochoa, refirió: “La misma respuesta, la puerta está abierta. La experiencia es un grado, es un plus. No me fijo en la edad, si no en la calidad. Me fijo mucho en las ganas, que ellos sientan que venir a la Selección no es un castigo, yo no lo entiendo así”.

Reiteró que no le importa que los jugadores pidan regresar a la Selección, prefiere que hablen, “pero en la cancha, que me demuestren que tienen ganas y aun así no puedo traer a todos. Siempre sobran o faltan cuando se hace una lista”.

¿Cuándo juega México vs Valencia?

La Selección Mexicana jugará el próximo 12 de octubre en el estadio Cuauhtémoc en contra del Valencia de España.

La Federación Mexicana está consciente que de cara al Mundial del 2026, será complicada conseguir rivales de nivel, en lo que a equipos nacionales se refiere, así que enfrentarse contra clubes, será reiterativo.

“De aquí al 2026 hay muchas Fechas FIFA y están destinadas a procesos eliminatorios. Hay ciertas fechas donde no hay rivales y si no nos movemos estaríamos jugando contra Estados Unidos y Canadá (los otros dos países sedes de la Copa del Mundo) de forma permanente. Estamos abiertos a jugar contra clubes de buen nivel, así que buscaremos rivales en las principales ligas europeas y sudamericanas”, dijo el presidente de la FMF, Ivar Sisniega.

El federativo recalcó que no jugarán contra cualquiera: “Tienen que ser equipos de tradición, de buen nivel y que no pierdan a muchos jugadores en Fecha FIFA. Digamos Real Madrid se queda sin jugadores en Fecha FIFA”.