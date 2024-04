José Juan Macías estaba llamado a ser una figura en la delantera de Chivas y la Selección Mexicana, ya que deslumbro con su instinto goleador, el cual explotó mientras estuvo prestado en el León.

No obstante, su regreso al redil significó un bajón de juego significativo. Sobre todo, luego de su fracaso en Europa con el Getafe, aunado al hecho de que estuvo poco más de un año recuperándose de un par de lesiones graves.

Lee también ¿Otra indisciplina? Revelan los motivos por los que Macías no es tomado en cuenta por Fernando Gago

¿JJ Macías será jugador del León?

Pese a que este torneo ya estaba totalmente recuperado, José Juan Macías no ha tenido muchas oportunidades con Fernando Gago. Hace unos días se reveló que el JJ no es del agrado del estratega argentino debido a que está muy estático en su posición y no hace jugar a sus compañeros.

Es por eso que se ha reportado que ya hay un equipo interesado en hacerse de los servicios de Macías de cara al Apertura 2024. Se trataría del León, club donde ya jugó y fue figura de 2018 a 2020.

Es bien sabido que Federico Viñas es seguido por varios equipos en Europa, por lo que en le Bajío ya se hacen a la idea de que no cuenten con él para el próximo torneo y cubrirían su baja con el JJ.

Cabe resaltar que José Juan tuvo una brillante primera etapa con los Esmeraldas, donde se convirtió en goleador e hizo una gran dupla con Ángel Mena, lo que lo llevó a la Selección Mexicana.

Otro factor sería la gran cantidad de atacantes que tiene el Rebaño Sagrado actualmente, donde los inamovibles con Javier 'Chicharito' Hernández y Ricardo Marín. Detrás de ellos vienen el propio José Juan Macías, Armando 'Hormiga' González y Ronaldo Cisneros.