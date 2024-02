Luego de una temporada baja ilusionante para Cruz Azul, el primer terremoto de la temporada llegó con Juan Escobar y su salida de La Máquina, pese a ser el capitán del equipo y uno de los jugadores pilares en el título de 2020, y tras recalar en Toluca, el paraguayo ha alzado la voz lanzándose contra Iván Alonso, Director Deportivo celeste.

Escobar, que fue objeto de severas críticas luego de que se diera a conocer que había mantenido una dura pelea con Martín Anselmi, entrenador de Cruz Azul, debido a que no quería competir por la titularidad, sino que esperaba que su jerarquía le garantizara un puesto en el 11 inicial; sin embargo, ahora lo desmintió.

Lee también Exconductora de TV Azteca amenaza con demandar a Christian Martinoli por mencionarla en el video de Inés Sainz

¿Qué dijo Juan Escobar sobre su salida de Cruz Azul?

El paraguayo, que hasta el momento acumula 190 minutos disputados con los Diablos Rojos en el torneo, ha apuntado hacia la figura de Alonso, declarando que él es el gran responsable de todo lo sucedido.

"Yo creo que la despedida no fue bien hecha. Cada uno tendrá sus motivos e intereses, si me tocó salir así, no pasa nada. Yo en ningún momento dije que no me gustó la llegada de Anselmi, y sabe él, y sabe el Director Deportivo y saben mis compañeros que yo siempre hablé bien de él.

"Yo nunca condicioné. Vi muchos comentarios que yo no quería competir un lugar y es mentira. El Director Deportivo tuvo un poco más de culpa, porque yo ya había arreglado eso con el técnico, y se dio otra situación. Fue una cosa y terminó siendo otra. Yo no culpo nada al técnico, él se portó bien. El Director Deportivo tuvo esa culpa por la forma en que salí", expresó Escobar para ESPN.

'Tuca' expresó que Cruz Azul debía respetar la jerarquía de Cruz Azul

Después de la entrevista, Álvaro Morales expresó que Martín Anselmi ya tenía a 'su gente' en Cruz Azul, por lo que Escobar 'sentía que no competía en igualdad de condiciones', a lo que el Tuca explotó contra La Máquina.

"En un partido de preparación, el entrenador pone a un 'chavito' en lugar de poner a Escobar y esto no fue de su agrado. Él no tiene que exigir jerarquía, tú, técnico, las tienes que respetar. Porque él logró una jerarquía a través de los años con un rendimiento a beneficio del equipo. Tienes que tomar en cuenta al jugador", expresó Ferretti.