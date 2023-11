Luis Chávez lanza un contundente mensaje a los equipos de Liga MX: 'Ayúdennos a salir a Europa'

Después de varios meses de incertidumbre, Luis Chávez pudo salir del futbol mexicano y ahora vive el sueño europeo con el Dinamo Moscú, donde ya suma dos goles.

El exjugador de Pachuca es uno de los elementos que más nombre han ganado en los últimos meses y aunque ya se encuentra en el Viejo Continente lanzó un mensaje a la Liga MX.

Lee también Julián Quiñones promete entrega total con México: 'Me voy a partir la madre por mis compañeros'

"Hoy ya es tarde. Desde tiempo atrás los clubes mexicanos debieron apoyar a sus jugadores a salir a Europa, eso va a ayudar al futbol mexicano y la Selección Mexicana", declaró el volante tricolor.

Chávez no se arrepiente de nada y explicó que el club ruso fue el que más interés mostró para hacerse de sus servicios

"Tomé la decisión correcta, me guíe por mi sueño y creo que estuvo bien... Si hubiera estado la oferta de Holanda o de otro lado se hubiera pensado, pero el equipo ruso fue el más formal", explicó.

¿Cómo vislumbra el partido en Honduras?

Visitar Tegucigalpa no será nada sencillo para la Selección Mexicana. Sin embargo, Luis Chávez asegura que caerán en desesperaciones para regresar a la Ciudad de con ventaja.

"No nos vamos a volver locos en ir a buscar el resultado, va a caer por su propio peso. Podemos seguir mejorando y nuestro futbol es lo que nos sacará a flote", concluyó.

Luis Chávez hace un llamado a los clubes de la #LigaMX 👀



🗣️ "Hoy ya es tarde. Desde tiempo atrás los equipos debieron apoyar a sus jugadores para salir. Eso ayudará a la #SelecciónMexicana" pic.twitter.com/58CEx4ey2G — De10Sports (@De10Sports) November 14, 2023

¿Qué le dijo Jaime Lozano sobre su fichaje con el Dinamo?

Luis Chávez reveló que aunque ya tenía la decisión tomada, platicó con Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana, sobre su arribo al futbol ruso.

"Le conté la decisión que ya tenía tomada, para ver que pensaba y me respaldó... Sobre si voy a jugar o no, no hemos hablando. Me voy incorporando, pero uno trabaja para ser titular. He demostrado que estoy para eso", declaró a los medios de comunicación.