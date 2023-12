José Juan Macías estaba llamado a ser el próximo ‘9’ de la Selección Mexicana, ya que luego de su paso goleador con León y Chivas, dio el salto al Viejo Continente, donde el Getafe de la Liga española fue su destino.

No obstante, lo que debió ser un sueño cumplido se convirtió en una pesadilla, debido a que no tuvo actividad, por lo que tuvo un premeditado regreso al chiverío, donde un par de lesiones de gravedad lo tienen sin jugar desde hace más de un año.

¿Por qué Macías besó el escudo del León?

En el Clausura 2019, Chivas decidió mandar al León a una de sus joyas de fuerzas básicas: José Juan Macías, quien encontró su mejor versión con los Esmeraldas y se consolidó como uno de los mejores delanteros del futbol mexicano.

No obstante, un detalle que llamó la atención fue que en el enfrentamiento ante el Rebaño Sagrado en el Apertura 2019, JJ marcó un doblete con La Fiera y festejó besando el escudo, o que enfureció a la afición tapatía. No obstante, años después por fin se supo el trasfondo de dicha celebración.

“Ese momento jamás lo había compartido... Tú crees que no amo a Chivas. Fue por la manera en que salí, por los dirigentes que estaban en ese entonces, estaba ahí un señor que no es muy querido, que no más fue a robar. Ahí había una mafia, no fue contra el equipo, fue más contra los que estaban dirigiendo. Fue más como: 'toma cabrón, no qué no, doblete y a llorar a casa'”, dijo Macías en charla con Miguel Ponce.

¿A quién le dedicó el festejo JJ Macías?

Pese a que José Juan Macías no dijo el nombre del directivo al que le dedicó su doblete en 2019, todo apunta a que se trata de José Luis Higuera, quien en el pasado fue parte del organigrama del Guadalajara, hasta que salió entre pleitos y polémica.