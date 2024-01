Martín Anselmi no se percató del pleito entre Piojo Herrera e Iván Alonso: “No la vi"

Momentos tensos se vivieron al finalizar el partido entre Cruz Azul y los Xolos de Tijuana. Empujones y reclamos, fue lo que se vivió en el túnel del estadio Ciudad de los Deportes entre un directivo y un entrenador.

Al finalizar la conferencia de prensa de Miguel Herrera, el director deportivo de Cruz Azul encaró al Piojo y tuvieron una discusión que casi terminaba en golpes. Al final, el técnico de los Xolos e Iván Alonso fueron separados y cada uno separado para evitar que llegara a algo grave.

Minutos después de que ocurriera este altercado, llegó a la sala de prensa Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul para responder a los cuestionamientos de lo que ocurrió en el partido. En una de las preguntas se le cuestionó sobre el pleito entre el directivo y el timonel fronterizo, el cual dijo desconocer.

“No, no la vi. Estaba metido en la oficina analizando las estadísticas del partido, eso me gusta saber y la verdad que me la perdí. Estaba metido en el vestuario”, enfatizó el técnico de Cruz Azul.

Por otro lado, Anselmi aseguró que la entrega de este Cruz Azul lo representa y espera que este nivel continúe el resto del torneo. Además indicó que el nivel de Ángel Sepúlveda es importante para conseguir puntos, pero no deja de lado que lo colectivo debe ser lo primordial.

“Estamos siendo un equipo súper intenso, aunque no sabemos capitalizar esto en el marcador, esto hace que juguemos más cansados… Con Sepúlveda no voy a descubrir nada, ya lo demostró el torneo pasado. Creo en el juego colectivo, el equipo tiene que mejorar al individuo y que si un día un individuo nos salva, bienvenido sea. Sepúlveda está para empujarla, sé de su esfuerzo, de su compromiso, siempre metido en el grupo, dando el ejemplo, no está pasando por casualidad, eso le devuelve con goles”.

“Cualquiera de los que tenemos está capacitado para trabajar, todos los días me hacen saber que están peleando para jugar. Eso habla de que si bien son chicos, no tenemos problemas en tirar de las fuerzas básicas y darles minutos”, finalizó el técnico de Cruz Azul.

