Ya lo dijo Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, frente a Bélgica, varios jugadores del Tricolor se juegan su boleto a la Copa del Mundo 2026.

El duelo de esta noche en el Soldier Field de Chicago será la última prueba para muchos elementos de la Selección Nacional que aún no tienen su lugar asegurado en el próximo Mundial Norteamérica 2026.

Luego del empate sin goles contra Portugal, el combinado nacional que dirige el Vasco cortó una racha de tres victorias en filas en lo que va del año; van invictos, pero quieren retomar el camino del triunfo.

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Aguirre realizará varias modificaciones para enfrentar a los Red Devils; sin embargo, se espera que la mayoría de elementos repitan en comparación al pasado sábado frente a la Selección Portuguesa en el Estadio Azteca.

Asimismo, la Selección Mexicana quiere mantener su portería en cero. Ya son cuatro duelos sin recibir gol en lo que va del año: frente a Panamá, Bolivia, Islandia y Portugal. Situación que podría reafirmar a Raúl Rangel en la portería, además de su línea defensiva: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

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¿Cuándo y dónde ver el México vs Bélgica?

Después de este compromiso entre las Selecciones de México y Bélgica, Javier Aguirre pondrá fin a los exámenes para definir su lista final de 26 elementos con los que disputará la Copa del Mundo 2026.

A falta de los futbolistas lesionados que aún podrían reaparecer en la convocatoria final del Vasco, el Tricolor todavía disputará tres duelos más antes de su debut en la justa mundialista; sin embargo, ya lo hará con sus 26 elegidos.

Fecha: Martes 31 de marzo

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Layvtime Youtube

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