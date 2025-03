Quien fuera presidente deportivo de las Chivas hasta el 2015, Néstor de la Torre, rompió el silencio y analizó el presente del conjunto tapatío, que no vive su mejor momento en Liga MX y que recientemente fue eliminado por el América en la Copa de Campeones de CONCACAF.

En entrevista con David Faitelson en el programa 'Faitelson sin Censura', el exfutbolista de las Chivas habló sobre los cambios que sufrió el prestigio de jugar con la camiseta rojiblanca.

"Se ha perdido un poco, porque los mismos jugadores lo han desvalorado un poco. Antes estar en Chivas era un honor, más difícil. Ahora cualquiera se quiere ir de Chivas" sentenció.

Faitelson continuó con su cuestionamiento a de la Torre y le preguntó si actualmente el Guadalajara puede competirle a equipos como América, Cruz Azul o Monterrey; sin embargo, el exdirectivo reveló las dificultades a las que se enfrenta económicamente el Rebaño.

"En Chivas no sobra el dinero, no es un equipo rico. No tiene el potencial que tiene América, Cruz Azul, Tigres o Monterrey" agregó.

Como directivo del Guadalajara, Néstor conquistó una Liga MX en 2006 y una Interliga en 2009.

