En el Clausura 2004, Chivas sufrió una dolorosa derrota en la Gran Final ante Pumas en el Estadio Olímpico, donde en la serie de penaltis Rafael Medina voló el remate definitivo, dándole el título los felinos con un 5-4.

Uno de los líderes de aquel Guadalajara era Oswaldo Sánchez, quien afortunadamente para su carrera, un par de años después de pudo sacar la espinita y fue el encargado de levantar el undécimo trofeo de Liga del redil.

¿Oswaldo Sánchez sufrió tras derrota ante Pumas en la Final?

Pese a que consiguió un título con las Chivas, Oswaldo Sánchez reveló que luego de que cayeran ante Pumas en el Clausura 2024, su dolor era tal que por las madrugadas despertaba y no podía contener el llanto.

"Yo cuando perdí esa Final en penaltis (ante Pumas) me levantaba en la madrugada llorando porque, cuando deseas algo tanto y no se te da, llegas a la Final, te quedas muy cerca.

"Nos patearon ocho penaltis, me tocó atajar siete; entonces, llegamos a la Final y dije ‘de cinco, mínimo me voy a llevar uno o dos’... no paré ninguno. Para mí fue como una obsesión no parar ninguno", señaló el ahora analista de TUDN.