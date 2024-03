El fichaje de Cade Cowell con las Chivas ha generado mucha polémica, ya que es nacido en Estados Unidos y seleccionado con las Barras y las Estrellas, por lo que más de uno ha mencionado que se terminó su tradición de jugar únicamente con futbolistas mexicanos.

Y uno de los que puso el dedo en la llaga hace unas semanas fue Miguel Herrera, entrenador de Xolos, quien resaltó el hecho de que el extremo derecho no habla español y no tiene ninguna relación con el país tricolor.

¿Piojo Herrera se disculpó con Cade Cowell?

Luego de la polémica que generó su comentario en contra Cade Cowell, el Piojo Herrera se defendió y aseguró que en ningún momento se burló de las Chivas, debido a que nunca dijo mentiras, ya que el jugador mexicoamericano no habla español y no conoce el territorio nacional.

"En ningún momento hablé mal de Chivas, en Fox me preguntaron del chico Cowell que acaba de llegar y dije: 'por cierto, en Chivas ya no son todos mexicanos', pero haciéndolo en son de broma. Es un extraordinario jugador, pero para mí no es mexicano ni español habla, ese fue mi comentario.

“Nunca mencioné que era un mal jugador, que estaba mal ni me burlé de Chivas, pero en nuestro futbol así pasa. Cowell ni siquiera conoce México y le cuesta mucho trabajo hablar el español, juega como mexicano y (Julián) Quiñones, que llegó a los 17 años al futbol mexicano, que se formó acá, que juega en la Selección, juega como extranjero", dijo a MVS.

¿Qué dijo de Iván Alonso?

Sobre su polémica pelea con Iván Alonso, Herrera aseguró que en ningún momento habló mal de él, debido a que sólo defendió la labor de los mexicanos. Por otra parte, se dijo orgulloso de que no reaccionó con violencia.

"Se han manejado cosas que no han pasado por mí. A Iván Alonso no sé qué le pasó, yo nunca he hablado mal de él, yo siempre he defendido que le den la oportunidad al mexicano. Si ven el programa del Burro, quien aceptó y lo dijo que fue él quien estuvo hablando, cuando yo dije que le dieran oportunidad al Conejo", finalizó.