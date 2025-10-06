Al igual que Kevin Álvarez, Ramón Juárez fue una de las sorpresas en la convocatoria de Javier Aguirre, para los partidos de la Selección Mexicana en octubre.

Así como el lateral derecho, el defensa central también se ha ganado la titularidad en el América, por lo que el Vasco reconoció su esfuerzo y lo llamó para ser parte de los duelos contra Colombia y Ecuador.

El canterano azulcrema volvió a ser considerado por el timonel tricolor, luego de que no fuera incluido la lista de México para la Copa Oro 2025.

Por tal motivo, Ramón aprovechará al máximo esta nueva oportunidad porque en su mente únicamente tiene el objetivo de participar el próximo Mundial.

“Tengo clarísimo ese sueño de estar en la Copa del Mundo. Haré de la mejor manera las cosas y daré mi mayor esfuerzo cada que tenga oportunidad de venir de mostrarme”, aseveró Juárez en plática con los medios tricolores.

Sobre tener la oportunidad de ya poder entrenar con el balón oficial de la justa mundialista, Trionda, el zaguero mexicano aceptó que es una sensación “muy bonita” porque eso significa que falta poco para que comience el torneo y que él tendrá la oportunidad de luchar por un lugar.

“La verdad es una alegría ahorita que vi el balón, ya falta realmente poco y es algo que hace mucha ilusión desde que estaba pequeño”, se sinceró.

Acerca de Colombia y Ecuador, Ramón Juárez, reconoció que a México le servirá mucho tener este roce con selecciones de Sudamérica.

“Son grandes rivales los que tenemos en esta Fecha FIFA y eso nos ayuda un montón; van a ser grandes partidos”, resaltó.

