Raúl Jiménez debutó en octubre de 2011 con América en Liga MX, y desde el primer minuto demostró un amor incondicional por los colores azulcremas, y ahora ha decidido confirmar tal hecho, bateando cualquier posibilidad para fichar con el odiado rival, las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El ariete, que este año estará cumpliendo 10 años en el futbol europeo, no ha alcanzado el nivel mostrado previo a la dura lesión provocada tras un choque con el defensor brasileño, David Luiz, donde se le encontró una fractura craneal, que incluso amenazó su continuidad como futbolista profesional.

Lee también David Faitelson ataca a José Ramón Fernández: "Las neuronas también se cansan"

¿Qué dijo Raúl Jiménez sobre una posible llegada a Chivas?

En entrevista con Claro Sports, Raúl Jiménez fue cuestionado sobre la postura que adoptaría en caso de que Chivas un día decidiera buscar sus servicios, enamorando a todo el americanismo con una contundente respuesta. Miguel Gurwitz le preguntó si sería un rotundo no al Rebaño.

"Sí, 100 por ciento, sin dudarlo (lo negaría). Seguramente yo diciendo esto la gente dirá 'no lo vamos a buscarlo', pero si en algún momento se llegara a dar pues no gracias, tengo otros objetivos, otra cosa en mente. Mejor (que ni me llamen)", explicó Jiménez.

“Si en algún momento me llegar a buscar Chivas, le diría que no, gracias, tengo otros objetivos”



❗️EXCLUSIVA con Raúl Jiménez, jugador del Fulham en #ClaroSportsEnW

📻96.9FM y 730AM

📺336 Dish

💻https://t.co/joez5yfRzM pic.twitter.com/Qe7VvhRozm — Claro Sports (@ClaroSports) March 18, 2024

En el mismo sentido, expresó que a México únicamente le gustaría volver para vestir los colores de América.

"Sí ha pasado por mi cabeza, que si regreso al futbol mexicano sería al América, nada más. No me veo regresando en ningún otro equipo. Tengo pasado americanista y de ahí soy. Ahorita me veo aquí en Europa el mayor tiempo posible, tengo contrato", puntualizó Jiménez.

Raúl Jiménez dice que si regresa al fútbol mexicano, sería solo al Club América y le gustaría retirarse en el equipo de sus amores🥹💛pic.twitter.com/HFPFTU9hUC — Roberto Haz (@tudimebeto) March 18, 2024

Tras la falta de gol en sus últimas temporadas, donde únicamente ha marcado 11 en las últimas tres temporadas de Premier League, se ha especulado sobre un posible regreso de Jiménez a México.