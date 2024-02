El futbol femenil de a poco ha ido ganando muchos adeptos en el país. Eso ha generado que muchas mujeres dejen de lado los tabúes y se acerquen al deporte más popular en México.

Y la evolución del balompié femenino es clara, para muestra la victoria del Tri ante Estados Unidos en la Copa de Oro W, por lo que ahora se han convertido en serias aspirantes al título.

¿Reina de belleza es árbitro en la Liga MX?

El futbol no está peleado con ninguna otra profesión. El ejemplo claro es Selene Montserrat Figueroa, quien se ha desempeñado como silbante asistente en varias categorías inferiores de la Liga MX.

Pero su otra faceta es la de modelo, donde lo ha hecho muy bien. Recientemente ganó el certamen de belleza perla del Guadiana de Canatlán 2022-23 y ahora desea destacar en las canchas.

Oriunda de Durando, la joven deportista inició su carrera como futbolista en la Universidad de Juárez del Estado de Durango, donde en una ocasión se colgó la medalla de bronce.

¿Cómo llegó al arbitraje?

Se sabe que Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, silbante de la Liga MX, fue quien le vio aptitudes a Selene Montserrat Figueroa y le ha estado ayudando en su carrera para ir ascendiendo poco a poco.

De momento sólo a trabajado Tercera División, Liga MX Femenil Sub 19, Fuerzas Básicas Sub 14, Sub 16, Sub 18 y en la Liga Premier. No sería una sorpresa verla próximamente en la liga MX Femenil.