¿Será el próximo fichaje bomba? Juan Guillermo Cuadrado quiere jugar en la Liga MX

La Liga MX se está convirtiendo en un futbol atractivo para los jugadores que desean cambiar de aires. Quizás la mayor prueba en la actualidad es André-Pierre Gignac, quien dejó Europa para fichar con Tigres, escuadra en la que actualmente es un ídolo.

Y al igual que el francés han llegado varios futbolistas a México procedentes del Viejo Continente, aunque no todos han conseguido su éxito. Para sorpresa de muchos, un jugador de la élite europea ya manifestó su deseo de venir al balompié nacional.

¿En qué equipo de la Liga MX quiere jugar Cuadrado?

Juan Guillermo Cuadrado presume una carrera exitosa en Europa, donde ha militado en clubes como Chelsea, Juventus y Fiorentina. No obstante, a sus 35 años cree que es momento de dar un cambio en su vida, por lo que cree que en un par de años debe volver a América, donde el actual jugador del Inter de Milán no descarta fichar con algún equipo de la Liga MX.

“Ahora mismo siempre he pensado estar acá (Europa) otros dos, tres años, pero obvio, si sale algo bueno… siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, sentirme cerca de casa. México también me parecería una buena opción y claro, si se da la oportunidad me encantaría”, comentó Cuadrado en una charla con Iván Zamorano en TUDN.

La alegría que transmite Juan Guillermo Cuadrado 🕺🏿 pic.twitter.com/Yw9qTKTtVm — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) October 2, 2023

¿Qué equipos podrían fichar a Cuadrado en México?

La ficha del extremo derecho colombiano no será nada barata, ya que con su bagaje en Europa se va a cotizar para jugar en la Liga MX. Eso genera que únicamente equipos con el poder adquisitivo como Monterrey y Tigres tengan opciones reales de ficharlo, aunque no se podría descartar a escuadras como América y Cruz Azul.