Mientras la noche caía en "El Infierno", Sergio Ramos cometió un error que marcó la caída de los "Rayados" de Monterrey ante los "Diablos Rojos" de Toluca: quiso cobrar un penal "a lo Panenka" frente al guardameta Hugo González, quien rápidamente adivinó la acción del futbolista español.

El portero escarlata ni siquiera tuvo de moverse cuando Ramos pateó el esférico. Esto sucedió en el minuto diecinueve del partido. Para ese momento, la escuadra regiomontana llevaba ventaja de un gol, gracias a que Germán Berterame remató dentro del área.

Sin embargo, el arbitraje determinó penal por una falta cometida, precisamente, contra Berterame. Después de que Hugo Gonzalez atajara el penal, Sergio Ramos se limitó a bajar la mirada. La pena máxima se le escapó por quererse "lucir".

Después de tal fallo, los "Diablos Rojos" rápidamente construyeron un dominio sobre los "Rayados", propinándoles seis goles que les hicieron vivir un auténtico infierno. Y aunque Oliver Torres le dio un segundo gol a "La Pandilla" en el 39', poco pudieron hacer ante la inminente victoria (6-2) escarlata.

A lo largo del partido, los aficionados de "Rayados" se lanzaron contra Ramos. Convirtiéndolo en foco de críticas por el desempeño que entregó en el partido, correspondiente a la décima fecha del torneo Apertura 2025.

Tras este revés, Monterrey regresará al "Gigante de Acero" para recibir la visita de Santos Laguna el próximo sábado, 27 de septiembre, a las siete de la noche (en tiempo del centro de México).

