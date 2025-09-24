Chicharito Hernández regresó a Chivas en 2024 y generó muchas expectativas entre los aficionados, debido a que se pensó que plasmaría en la cancha toda esa experiencia que ganó en clubes como Manchester United y Real Madrid.

No obstante, en cuatro torneos se ha quedado muy lejos de las expectativas, situación que tiene furiosa a la fanaticada del Guadalajara, principalmente por sus constantes lesiones y distracciones con su faceta como creador de contenido en redes sociales.

¿Qué consejo le dio Sergio Dipp a Chicharito?

Javier Hernández apenas ha disputado tres partidos este torneo, ninguno de ellos como titular en el Apertura 2025. Entre lesiones y un posible castigo por comentarios machistas en redes sociales, el delantero ha sido bastante irregular.

Además, en los 88 minutos que suma no ha aportado absolutamente nada en la cancha, pese a que ha tenido opciones claras. Más de uno le ha aconsejado que no se aferre y tome la decisión de retirarse del futbol.

Sin embargo, Sergio Dipp, comentarista de ESPN y uno de los mejores amigos de Chicharito parece que encontró el principal motivo por el que CH14 no ha rendido en su regreso a la Liga MX.

Sergio Dipp culpó a las Chivas del pésimo nivel mostrado por Chicharito Hernández. Foto: Especial

Dipp fue contundente con el mensaje que le envió al Chicharito Hernández, recomendándole no colgar los botines, pero sí irse de las Chivas, debido a que desde su perspectiva le está haciendo daño a su carrera.

“Yo no creo que deba retirarse, creo que debe irse de Chivas. Que se vaya de Chivas, es un equipo malo que vive de su historia” , dijo Sergio Dipp ante las constantes críticas a su amigo por el paupérrimo desempeño que ha mostrado en cuatro torneos diputados en México luego de 14 años en el extranjero.

Javier Hernández registra 31 partidos en su segunda etapa con el Guadalajara, lapso en el que únicamente ha podido marcar dos goles. Este año vence su contrato y su salida del club es inminente.