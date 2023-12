Cuando se anunció que Ricardo Ferretti iba a realizar una pausa en su carrera como entrenador para ser analista de televisión, más de uno imaginó que la polémica iba a ser una constante en sus declaraciones.

No obstante, el Tuca ha ido más allá, ya que no sólo ha dicho las cosas de manera directa, como solía ser de director técnico, además, ha soltado un par de bombas, ya que lo que ha revelado es información que no suele salir a la luz.

¿Qué dijo el Tuca Ferretti del Antonio Mohamed?

El martes pasado Antonio Mohamed sorprendió a todos los aficionados de Pumas, ya que luego de un torneo donde llegaron a la Semifinal, el Turco decidió renunciar a su cargo alegando cansancio mental.

No obstante, el Tuca Ferretti considera que eso sólo fue para tapar el verdadero motivo, porque argumentó que el verdadero motivo de la salida del Turco Mohamed se debió a sus palabras en la conferencia de prensa tras la eliminación ante Tigres.

“La declaración (de Monterrey) no cae bien en el seno universitario y se hace una revolución. (Mohamed) dice que tiene problemas personales, pero esa es la salida para poder tapar esto (sus dichos contra Pumas)”, comentó el brasileño.

¿Qué declaración hizo Mohamed contra Pumas?

Lugo de caer ante Tigres en la Semifinal del Apertura 2023, Antonio Mohamed se presentó para conferencia de prensa, donde aseguró que el equipo más grande que ha dirigido es Monterrey, cosa que no cayó bien entre los universitarios.

“Los equipos son grandes por su historia y otros que van escribiendo historias en el camino, ya después decidirá la afición, pero sí, institucionalmente para mí (Rayados) es el equipo de los que me tocó trabajar en México, es el más grande de todos”, dijo el Turco el domingo pasado.