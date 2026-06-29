La herida de Brasil 2014 sigue abierta para la afición mexicana. Antes de que transcurrieran los primeros 15 minutos del duelo entre Países Bajos y Marruecos, el Estadio Monterrey recordó uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del Tri.

“¡No era penal!, ¡No era penal!, ¡No era penal!” retumbó con fuerza en las tribunas. El cántico hizo referencia a la jugada protagonizada por Arjen Robben en los octavos de final del Mundial de 2014, una acción que derivó en la eliminación de México.

El primer grito apareció al minuto 4. Apenas arrancaba el encuentro cuando miles de aficionados se unieron para recordar aquella polémica decisión arbitral que todavía provoca molestia entre los seguidores mexicanos.

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La sorpresa llegó cuando los aficionados marroquíes también se sumaron al coro. Durante varios segundos, el estadio completo pareció hablar el mismo idioma y convirtió el recuerdo mundialista en una especie de protesta colectiva.

Tres minutos después, al 7’, el cántico regresó con más fuerza. Durante cerca de un minuto, el “¡No era penal!” dominó el ambiente, acompañado por abucheos y rechiflas dirigidos hacia el conjunto neerlandés.

En la previa parecía que Países Bajos tendría una atmósfera favorable. Sin embargo, el paso de los minutos cambió por completo el escenario. Incluso algunos aficionados con camisetas naranjas lanzaron el famoso grito entre bromas y risas.

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Los neerlandeses intentaron responder con cánticos y hasta participaron en la ola para levantar el ánimo de su sector. Aun así, no lograron equilibrar el respaldo que recibió Marruecos desde distintos puntos del inmueble.

El tradicional “México, México, México” apareció desde las gradas junto con los clásicos “oles”. Monterrey eligió bando y, por una tarde, Países Bajos jugó lejos de casa al menos en los 16avos de final del Mundial 2026.

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