El pasado miércoles Chivas celebró su aniversario 119, aunque éste fue bastante desangelado, debido a que en el Clausura 2025 quedaron eliminados en la fase regular.

De momento, el club parece no tener pies ni cabeza; no han cerrado al entrenador que los dirigirá a partir del próximo, los fichajes no prometen mucho y la plantilla no está para pelear campeonatos.

Lee también Raúl Orvañanos reveló por qué dejó de trabajar con José Ramón Fernández: "No eres mi papá, cabr..."

¿Qué mensaje envió Álvaro Morales a Amaury Vergara?

Álvaro Morales es uno de los principales detractores de las Chivas. El comentarista de ESPN suele festejar cada uno de los fracasos del equipo, que en los últimos años han sido muchos.

El Guadalajara no se corona en Liga MX desde el Clausura 2017 y su último título fue la Concachampions de 2018, cuando aún eran dirigidos por el argentino Matías Almeyda.

Eso lo aprovechó el Brujo Morales para arruinar la fiesta del Rebaño Sagrado, ya que en su programa de ‘Generación F’ no sólo se burló de la institución, además dijo que lo peor que le pudo pasar al chiverío fue que llegaran los Vergara.

“Bravo, Chivas, bravo a los Vergara, prefieren vetar que ganar títulos… prefieren evadir que enfrentar la verdad"

Álvaro Morales

“Amaury este es el reflejo de que la dinastía de los Vergara ha sido un fracaso, permitieron que el América se les fuera encima, pero ustedes que son de piel delgadita, tu papá no lo era. No te importa este equipo, te importan las bodas, no te importa traer entrenadores con contratos en donde no se te vayan a escapar”, dijo Álvaro Morales.

Por otra parte, se fue en contra de Amaury Vergara, actual mandamás del equipo rojiblanco, asegurando que no tiene idea de futbol y se comporta como un empresario que vende y producto malo.

“Amaury, te comportas como un vendedor de empresas piramidales, nos quieren convencer de consumir un producto que no tiene sustento, que no tiene calidad, que no vale la pena y que solo los tontos caen en ese producto”, finalizó.