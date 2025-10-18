Majo González se ha consolidado como una de las mejores comentaristas del país. Actualmente deleita a sus seguidores con sus narraciones de Champions League que realiza en TNT Sports.

Sin embargo, en esta ocasión no fue tema de conversación debido a sus atractivas crónicas. Incluso, generó preocupación entre las personas que la siguen en redes sociales debido a que manifestó su temor de ser demandada por el Club América.

¿Por qué América demandaría a Majo González?

Majo González decidió combinar sus dos pasiones: América y Taylor Swift. Mediante sus redes sociales presumió una playera pirata en la que se ve a cantante portando el jersey de las Águilas.

Con el objetivo de ironizar la lanzó con el mensaje: “No me demanden Club América”, debido a que no es un producto oficial y desde Coapa no se tomarían con gracia que alguien lucre con los símbolos que los caracterizan.

La publicación generó infinidad de reacciones, casi todas ellas con humor, debido a que no es muy común que una persona ligada a los medios de comunicación muestre sus productos de imitación.

Majo González presumió una playera de Taylor Swift usando la playera del América. Foto: Especial

Entre las respuestas, la que más llamó la atención de la comentarista fue la de que no debería estar pendiente de las represalias que puedan tomar las Águilas, sino más bien de la cantante norteamericana por usar su imagen.

Sin embargo, Majo no se enganchó y dijo que eso es lo que menos le preocupa del asunto, ya que bromeando que ella y Taylor Swift son íntimas amigas: “No porque ellas es mi amiga”.

Asimismo, la instaron a que dejara de usar ese tipo de playeras ligadas al América y le presentaron diseños de la misma cantante, pero usando jerseys de otros clubes de la Liga MX, como Chivas.