Una de las peleas más famosas de la televisión en un programa deportivo la protagonizaron David Faitelson y Ricardo Peláez, donde los ánimos subieron de tono por un comentario del polémico comunicador.

El comentarista, en ese entonces de ESPN, le dijo al exfutbolista que Miguel Herrera puso de condición su salida del América para regresar a la dirección técnica, lo que hizo enfurecer al exdirectivo de las Águilas y le dedicó un insultó que de volvió viral en redes sociales: “Eres un estúpido”.

Lee también Andrés Guardado sería el auxiliar técnico de Rafa Márquez en el Tricolor tras el Mundial 2026

¿Quién provocó la pelea entre Faitelson y Peláez?

Más de uno pensaría que la pelea entre David Faitelson y Ricardo Peláez se debió a problemas personales previos, pero no fue así. Hubo un personaje que prácticamente provocó la riña y hasta el momento, nadie conocía su versión de los hechos.

Ángel García Toraño, que por muchos años trabajó en ESPN, recordó en charla con Yosgart Gutiérrez que fue por una charla que tuvo con Faitelson previo al programa que se desató todo.

“Tenemos la junta previa para el tema del programa. Para los temas y demás, entonces llega David (Faitelson), y le digo '¿qué crees, cabrón? ¿De qué crees que me enteré?', '¿de qué?' dice David, cada vez que hay algo así importante David se quiere enterar".

"Era como un rollo de que pensé que no iba a escalar, ¿no?; 'Me dijeron, que el Piojo Herrera puede regresar al América. Me dijeron, me dijeron de buena fuente que Miguel Herrera pidió de condición regresar al América, pero que se fuera (Ricardo) Peláez. Así como plática, güey", comentó.

García Toraño pensó que la plática no pasaría a más, debido a que se trataba de un trascendido. No obstante, David la utilizó en el programa para provocar a Ricardo Peláez.

Ricardo Peláez y David Faitelson protagonizaron la pelea más famosa de las redes sociales. Foto: Especial

"Arranca el programa y tal, tal, tal, David voltea, se recarga para atrás (en su asiento) y dice 'oye, por cierto', así para atrás, 'me dijeron de muy buena fuente, me dijeron de muy buena fuente que Miguel Herrera puso de condición'".

"Y yo, 'cabrón, no la vayas a soltar esta mamada, este güey. No la vayas a soltar... 'de condición, que te fueras tú del América para que él regresara o que no estuvieras tú en América y él regresaba'.

"Veo la cara de Peláez, '¿qué dijiste?'... yo dije al que van a madrear es a mí, pero tú calladito Toraño, no digas nada. Y ahí es cuando arranca el '¿qué dijiste?, eres un estúpido’.

Ángel García Toraño agregó que la riña no quedó solamente en lo que se vio ante las cámaras, sino que continuó una vez que se fueron a corte comercial. Aseguró que tuvo que bajar el productor y ser ayudado por personal de seguridad para calmar la situación.

"Llegó seguridad al estudio, bajó el productor y dijo si siguen así, se va a ir alguien. Los corremos de aquí", finalizó el ahora comentarista de Fox.