El Gran Premio de México es el evento más esperado entre los aficionados y pilotos de la Fórmula 1, ya que más allá de las actividades tradicionales, éste se convierte en una auténtica fiesta, por lo que se les ve muy contentos a los protagonistas.

Y como cada año, ya es toda una costumbre que se lleve a cabo una cascarita donde esté de invitado Sergio ‘Checo’ Pérez, quien en esta ocasión sólo fue director técnico junto a Max Verstappen de uno de los dos equipos, lo que terminó entre risas debido a las ocurrencias de Jorge Campos.

¿Qué dijo Elías Ayub de Max Verstappen?

Arturo Elías Ayub fue el nuevo invitado el canal del Escorpión Dorado, donde el empresario recordó el golazo que marcó en la cascarita que se realizó semanas atrás. No obstante, reveló que Max Verstappen no entiende nada de futbol, por lo que no le dijo nada luego de su tanto de crack.

“Qué tal mi gol, autosombrerito, aire, pum, gol. Ni yo me la creí. Verstappen era mi técnico y como no entiende ni madres de futbol, pues no me dijo nada”, comentó.

Habla de Verstappen a partir del minuto 10

¿A qué equipo le va Max Verstappen?

Pese a que es bien sabido que el futbol no es el fuerte de Max Verstappen, el Tricampeón de la Fórmula 1 sí tiene un equipo predilecto, incluso son dos, ya que manifestó en el pasado que es hincha del PSV Eindhoven y el Barcelona.