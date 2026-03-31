Este martes la Copa del Mundo ya tendrá definidos a los 48 países que competirán por el trofeo más preciado de todos. Tanto en Europa como en México, específicamente en Guadalajara y Monterrey, se llevarán a cabo los partidos del Repechaje que entregarán los últimos boletos al Mundial.

En la Sultana del Norte, Bolivia e Irak buscarán cortar una sequía de 32 y 40 años respectivamente sin clasificar a la Copa del Mundo y los aficionados, más allá de confiar en el trabajo de sus selecciones, no quieren dejar nada al azar.

Por eso, un grupo de bolivianos fue a celebrar una misa especial en el centro de Monterrey para "pedir ayuda divina".

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El medio Hora Cero Deportes compartió videos de una misa oficiada en Monterrey donde se pide por el éxito de La Verde en este Repechaje Mundialista.

"Por nuestra Federación Boliviana de Futbol, nuestro presidente, vicepresidente, por todos los que están como directivos, hinchas, que hemos venido a agradecer a Dios y a través de esta misa que Dios los ayude siempre", reza un sacerdote.

El partido comenzará a las 21:00 horas y al final del mismo definirá al último boleto de la Copa del Mundo.

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