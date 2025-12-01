El nombre de Javier "Chicharito" Hernández, atacante de Chivas, quien al fallar un penalti la noche del domingo ante Cruz Azul se volvió tendencia, desató en las redes sociales un debate sobre la triste etapa del atacante en su vuelta a la Liga MX.

Con argumentos como las lesiones, la falta de contundencia y el estar enfocado en otros proyectos, los aficionados señalaron los errores del exjugador del Real Madrid, quien nunca pudo tener una conexión con la grada.

La crítica sobre Hernández, quien saldrá del equipo, llegó a la televisión, medio en el que fue blanco de análisis y burlas, una de las más destacadas la hecha por Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul.

El ahora comentarista de Fox Sports no dudó en dar su opinión sobre lo ocurrido y, de paso, cuestionar el retorno de Chicharito, jugando con uno de sus antiguos apodos para burlarse.

"Quien le puso ‘Chichadios’ tenía razón porque ‘Chicha, adiós’; yo lo dije, ¿a qué regresas? No te falta dinero", mencionó.

La opinión del mítico goleador celeste se amplió en redes sociales, plataforma en la que celebró el pase de Cruz Azul, reconoció el trabajo de Gabriel Milito y replicó su idea sobre Hernández, reconociendo su trayectoria en Europa.

"¡Pasó Cruz Azul a Semifinales, pero también debo reconocer el extraordinario trabajo de Gabriel Milito en las Chivas! La verdad es que la sufrimos para poder avanzar, pero puede ser que sea la suerte del campeón. Lo que sucedió con el Chícharo anoche no empaña su grandísima carrera, pero es algo que yo venía diciendo desde que regresó: ¿Para qué regresabas, Chícharo? ¡Fuiste uno de los más grandes futbolistas de este país!".