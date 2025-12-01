Javier "Chicharito" Hernández, uno de los últimos grandes ídolos del futbol mexicano, vivió la noche de este domingo una pesadilla al dejar escapar la oportunidad de colocar a Chivas en las semifinales del Apertura 2025.

El exjugador del Real Madrid, quien ingresó en el complemento, decidió cobrar el penalti más importante del equipo de Gabriel Milito en el semestre ante Cruz Azul, mismo que, de anotar, lo habría convertido en la figura del equipo.

Lee también Chicharito Hernández: Los mejores MEMES tras la falla del exseleccionado en el Cruz Azul vs Chivas

Con esa presión sobre él, Hernández intentó mandar el balón al fondo, pero el esférico se fue muy desviado del arco cementero, sepultando cualquier esperanza del equipo rojiblanco y terminando de la peor forma su etapa con Chivas.

Chicharito, quien no pudo ocultar su tristeza en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, provocó con su error una épica reacción de los comentaristas de Televisa, quienes desde el palco vivieron las emociones del duelo.

Lee también A pesar de golear por 14-0, Pedro López pide a sus pupilas del Tricolor Femenil no precipitarse

Luego de ver el balón alejarse del arco, Marco Cancino y Lalo Luna dejaron registro del momento, quedando incrédulos ante la falla y compartiendo ese instante en redes sociales, lo que generó de inmediato la reacción de los aficionados, quienes se lanzaron contra Chicharito.