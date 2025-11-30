Javier Hernández cerró de la peor manera posible su segunda etapa con Chivas. En el partido de vuelta de cuartos de final del Apertura 2025, el delantero rojiblanco erró un penalti en la segunda mitad que representaba la gran oportunidad para que el Rebaño se acercara a las Semifinales del Apertura 2025.

El disparo desde el manchón se fue desviado y salió varios metros por encima del arco defendido por el guardameta Andrés Gudiño, sentenciando la eliminación del equipo tapatío y desatando una tormenta de críticas y memes en redes sociales.

El momento ocurrió en la segunda parte del encuentro disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Tras una falta dentro del área, Hernández tomó el balón con aparente seguridad, pero su remate se fue por un arriba y cargado a la izquierda de CH14 sin que el guardameta celeste tuviera que intervenir.

El técnico Gabriel Milito, desde la banca, y el resto de los jugadores de las Chivas se llevaron las manos a la cabeza mientras los aficionados del Guadalajara pasaban del grito de esperanza al silencio absoluto.

El fallo significó el adiós definitivo de Chivas en la Liguilla. Y es que por si fuera poco La Máquina anotó un tanto más para dejar el marcador con un 3-2 a favor de los celestes.

Nada más al terminar el partido, las redes sociales explotaron. El nombre de Chicharito se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, acompañado de miles de memes que hicieron olvidar su gran paso cuando fue jugador del Manchester United, Real Madrid y la Selección Mexicana, pero ahora está la óptica del ridículo.

A continuación les dejamos los mejores MEMES en 'honor' a la falla Chicharito Hernández:

Interesante 🫥

pic.twitter.com/cbW9DAvbdv — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 1, 2025

Se le ve bien al chicharito CH14 cobrando el penal más importante de las chivas vs cruz azulpic.twitter.com/3iuUv5D8XA — tormenta tropical (@extuitero) December 1, 2025

Disculpen al Chicharito, le estorbó el cabello, se está acostumbrando a su nuevo corte @CH14_ pic.twitter.com/MLccXhcNI3 — Muñel (@Munelo) December 1, 2025