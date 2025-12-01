El nombre de Javier "Chicharito" Hernández se volvió tendencia en redes sociales la noche del domingo, luego de ver al exjugador del Real Madrid fallar un penalti que significó la eliminación de Chivas del Apertura 2025

Hernández, quien desde su regreso a la Liga MX poco había aportado al club rojiblanco, tomó el balón en los últimos minutos del juego ante Cruz Azul y, tras algunos segundos, mandó su disparo lejos de la meta celeste.

La imagen del esférico y el rostro del atacante llegó de inmediato a las redes sociales, generando un debate sobre el final de la trayectoria del exfutbolista de la Selección Mexicana, quien se ha visto envuelto en temas extracancha.

Entre esos debates destacó el realizado por José Ramón Fernández, comentarista de ESPN, quien en Futbol Picante lanzó una opinión sobre el accionar del jugador, reiterando que ha sido un fracaso.

"Su fracaso es terrible. Chivas lo trajo para este momento, era el momento de su redención y lo falló. Será la última imagen de Javier Hernández en Guadalajara", mencionó.

Será en los siguientes días cuando Chivas dé a conocer el futuro del atacante, teniendo clara la intención de no renovar su contrato, terminando una historia que parecía tendría un mejor final.