Suena como un cuento de hadas llegar al trabajo y que uno de tus compañeros durante la charla te confiese que jugó futbol junto a Cristiano Ronaldo en uno de los mejores equipos de la historia.

Más de uno no lo creería o le daría importancia. Sin embargo, actualmente hay una persona que trabaja en una obra de construcción y que tuvo el privilegio de estar dentro de la cancha junto a CR7.

¿Quién es Cendrim Kameraj?

Cendrim Kameraj fue un prospecto del futbol suizo que además presumía una carrera meteórica, ya que se perfilaba como una de las joyas a pulir de la Juventus de la Serie A de Italia.

En el cuadro de la Vecchia Signora tuvo la oportunidad de jugar a lado de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala. Sin embargó, así como llegaron de manera rápida las alegrías se esfumaron, debido a las lesiones.

"El talento no sirve de nada sin constancia y trabajo duro", fue una de las frases que le dijo Cristiano y que marcaron a Kameraj, que en ese momento no le puso mucha atención al consejo que marcaría su vida.

Lo que parecía que sería una estrella se apagó cuando en 2019 sufrió una rotura de ligamento cruzado, interno y menisco. Después de su recuperación fue cedido al FC Lugano y posteriormente al FC Zurich, donde volvió a tener la misma lesión.

Cendrim Kameraj sufrió tres roturas de ligamento cruzado que lo obligaron a retirarse. Foto: Especial

Tras rehabilitarse comenzó un peregrinar por varios clubes de bajo nivel en Europa, hasta llegar al Zug 94 de su país, donde lamentablemente sufriría de nueva cuenta la una rotura de ligamento cruzado, por lo que decidió retirarse del futbol.

Actualmente, a sus 26 años, se volvió a saber del lateral derecho, debido a que se supo que ahora está totalmente alejado del futbol y se dedica a trabajar en una obra de construcción.

Luego de que se viralizara la imagen, muchos aficionados han tratado de saber más del exjugador de al Juventus, aunque el suizo ha decidido mantenerse alejado de los reflectores por el momento.