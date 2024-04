Este miércoles, en un día histórico para la justicia mexicana, el influencer Rodolfo 'Fofo' Márquez, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio por una agresión registrada en video Edith 'N' en un problema de tránsito. Ante el caso, Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, se pronunció contra el agresor.

El juez de Control adscrito al Poder Judicial del Estado de México ratificó que el influencer deberá permanecer en medida cautelar de prisión preventiva, por lo que continuará recluido en el Penal de Barrientos.

Chávez Jr. subió un video en redes sociales donde se pronunció alrededor del caso de agresión que ha conmocionado en los últimos días al país, asegurando que el 'Fofo' Márquez 'es un pendejo con dinero'.

¿Qué dijo Chávez Jr. del Fofo Márquez?

El hijo de la leyenda mexicana expresó que 'hoy en día cualquiera es famoso y con dinero', pero que el agresor deberá asumir por sus actos.

"Se los juro por Dios, que ni siquiera lo conozco, yo no sé ni quién es, no sé ni quién es ese morro la neta. La neta, cualquier pendejo es famoso ahora. Así es, a la gente le encanta ver a los pendejos. El morro la cagó, está bien pendejo, la neta. Imagínate que la cámara no lo hubiera grabado. A ver qué pasa, desgraciadamente tiene dinero. De todos modos, aunque tenga dinero, vale verga", expresó Chávez Jr.