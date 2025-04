Guadalajara vibró con el concierto de Alejandro Fernández del pasado jueves 16 de abril que forma parte de su gira De Rey a Rey, un emotivo homenaje a su padre, Vicente Fernández.

Sin embargo, uno de los momentos que llamaron mucho la atención de los presentes y a través de las redes sociales no estuvo relacionado con la música, sino con la presencia de un espectador especial: Sergio Pérez, el orgullo jalisciense y figura del automovilismo mexicano.

Lee también TV Azteca: Revelan cómo nació el apodo de 'Don Lama' ¡Lo bautizó un comentarista de futbol!

El piloto, quien asistió al evento, se convirtió en uno de los centros de atención de la noche tras un reconocimiento del ‘Potrillo’ que desató aplausos y risas entre los asistentes.

Checo, conocido por su discreción fuera de las pistas, no pasó desapercibido. Fue el propio Alejandro Fernández quien, en medio del concierto, anunció la presencia del expiloto de Red Bull, dedicándole palabras de admiración.

¿Cuáles fueron las palabras del 'Potrillo' hacia el piloto mexicano?

“Ha sido ya historia y va a pasar a la historia como uno de los mejores deportistas de nuestro país. Se encuentra acompañándonos nuestro amigo, porque sí es amigo de todo mundo, Checo Pérez ¡Un aplauso por favor! Un orgullo no solo para Jalisco, es para todos los mexicanos". expresó el cantante, generando una ovación inmediata.

Pero eso no fue todo, el momento más memorable de la noche llegó cuando Fernández, con su característico humor, bromeó con el tapatío: “Nada más porque no sabes cantar, carnal, si no, te subía”.

Checo saludando al público en el concierto de Alejandro Fernández!



Alejandro: “Nada más porque no sabes cantar! si no te subía”



🎥 diana_hrosales pic.twitter.com/oXfBSQr4sD — checo news (@scheconews) April 18, 2025

La frase provocó carcajadas y risas entre los presentes, quienes no duraron ni un segundo en corear al unísono el sobrenombre del piloto tricolor: "¡Checo, checho, checo!".

Aunque Sergio Pérez no tomó el micrófono para echarse un 'palomazo', ni se unió al escenario, su sola presencia fue suficiente para encender el ánimo de los presentes.

El piloto mexicano compartió en sus historias de Instagram su visita al concierto de Alejandro Fernández. FOTO: @schecoperez

Cabe señalar que hace apenas unas semanas, el piloto asistió a otro concierto del ‘Potrillo’ en la misma ciudad, lo que evidencia su gusto por la música del intérprete.

Actualmente, Checo Pérez atraviesa por uh periodo alejado de la pistas de la máxima categoría del automovilismo tras su paso por Red Bull, pero su paso por en la Fórmula 1 sigue resonando y se habla de que en la próxima temporada podría retornar a las competencias en dicho nivel.