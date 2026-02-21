El histórico exarquero de la selección de Paraguay, José Luis Chilavert, arremetió en contra del periodista mexicano, David Faitelson, quien señaló que el guaraní es una persona que "representa a la humanidad de hace 40 mil años".

Las palabras de Faitelson se dieron a raíz de lo que dijo Chilavert, quien aseguró que Vinícius Júnior es un jugador que provoca a los rivales y por ello, en muchas ocasiones lo ofenden. Además, sobre Kylian Mbappé, señaló que "¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y todo eso. Y vive con un travesti. No es normal", sentenció para los micrófonos del medio Radio Rivadavia.

Lee también Raúl Jiménez dio un golpe a la grandeza de las Chivas durante una dinámica en la Premier League

En el partido del Real Madrid ante el Benfica,Vinícius y Mbappé denunciaron gritos racistas lanzadas por el argentino Gianluca Prestianni, durante duelo correspondiente a la Champions League.

¿Que desató la molestia de José Luis Chilavert en contra de David Faitelson?

Ante las declaraciones de Chilavert, Faitelson recordó lo que dijo César Luis Menotti en 1993, cuando entrenador señaló: "Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y las universidades del Mercosur para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Primero viene Chilavert, después el mono y después el ser humano".

El periodista de TUDN recordó esas palabras y apuntó que "Menotti dijo alguna vez que Chilavert representa al ser humano de hace 40 mil años…No se equivocaba".

El Chila va con todo. Ahora le tocó cobrar a un periodista mexicano pic.twitter.com/YGkvmkgbkU — Rafael Saaz (@rafaelsaaz) February 20, 2026

De inmediato llegó la respuesta de Chilavert, quien lanzó un comentario en sus redes sociales: "David, en mi país el pepino se come como ensalada y no como lo comes tú por atrás. Tú no has ganado nada, solo ser un fracasado y el helado lo sigues tomando arrodillado. Saludos".