Christian Martinoli ha sido la voz de TV Azteca en seis Copas del Mundo (serán siete el año que viene). Hizo su debut en Corea-Japón 2002, y ha dejado momentos que macaron a los aficionados del futbol en México.

Desde aquel recordado partido del 'No era penal' en Brasil 2014, hasta la explosión de alegría que mostró en Rusia 2018 cuando la Selección Mexicana venció a Alemania en Fase de Grupos. Martinoli siemore ha dado de que hablar, ya sea por su lado irónico o cómico, o a sus críticas severas en momentos serios. Aquí repasaremos algunas de las mejores narraciones de Martinoli en Mundiales.

Martinoli hizo una recordada narración el gol de Giovani Dos Santos en Brasil 2014 Foto: Especial

Gol de Jared Borgetti contra Italia 2002

En el primer Mundial que le tocó narrar a Martinoli, tuvo el privilegio de contagiar de emoción al pueblo mexicano con uno de los goles más bonitos que ha anotado la Selección en este certamen.

Luego de un grito de gol muy extenso, soltó la recordadas frase de: "¡Qué decimos gol, golazo!".

Gol de Giovani Dos Santos contra Holanda en Brasil 2014

"Viene el remate... Gol, gooooool. ¡Golazo infernal, impresionante! ¡Giovani Dos Santos!", expresó Martinoli antes de decir una de sus frases más representativas.

"¡Tantas veces te pedí una desgraciado, tantas veces! He vomitado bilis por ti, se me ha caído el pelo por ti, tengo nervio por ti, voy al psiquiatra por ti. ¡Hoy por fin apareces, maldita sea, por fin!"

México venció a Alemania en Rusia 2018

“He sufrido en el Día del Padre… México le dio en la madre a Alemania. La fiesta será eterna, será impresionante. México ha sacado el resultado más importante en la historia de los mundiales, le ganó a Alemania”, fueron las palabras con una emisión desbordada del comentarista de TV Azteca.

“Colombiano (Juan Carlos Osorio) no te mueras nunca, colombiano te amamos, besos de lengua para ti, eres una figura, no me importa si hay quinto partido, esto es más que campeón del mundo, le ganaste a Alemania, se acabó la fiesta, se acabó…”, finalizó.

