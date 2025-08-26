Christian Martinoli es actualmente el comentarista deportivo más popular de la televisión en México. El equipo que formó junto a Luis García, Jorge Campos y Zague suele acaparar el rating por encima de Televisa.

De cara al Mundial de 2026 hay muchas expectativas, ya que una parte será en casa, por lo que todos están a la espera de qué ocurrencias habrá durante las transmisiones donde aparezca el cronista.

¿Cuál es el peor Mundial de Martinoli?

Christian Martinoli tiene una larga carrera en los medios de comunicación. Incluso, muy pocos saben que antes de que acabara la carrera de periodismo ya tenía experiencia laboral.

En sus primeros años recordó que tuvo el privilegio de estar en radio, lo que lo llevó a conocer gente que le dio la oportunidad de vivir una cobertura de Copa América y hasta un Mundial.

El comentarista de TV Azteca contó que desde la Copa del Mundo de Francia 98 no se ha perdido ninguna. No obstante, esa en suelo galo marcó muchos su vida, ya que no es lo que esperaba, al no tener acreditación, sin viáticos y hasta tuvo que dormir en un hotel infestado de cucarachas.

Christian Martinoli se consolidó en TV Azteca durante el Mundial de Corea-Japón 2002. Foto: Especial

“Un sábado 9 am, el señor Silver me llama, ‘oye ¿quieres ir al Mundial’?, le digo ‘sí, pero bajo qué condiciones’ y le digo que sí. Él tenía conectes con Aeroméxico, le conseguían boletos más baratos, pero eran de esos boletos que están a disponibilidad”

“Persiguiendo jugadores en la Torre Eiffel cuando la iban a conocer, porque nos echaban a los policías. Para los entrenamientos no podía entrar, porque no teníamos acreditación.

Finalmente, Martinoli decidió volver a México antes de que acabara el Mundial. La buena noticia es que logró el contacto de una persona de TV Azteca, donde jamás imaginó que cuatro años después estaría narrando la Final del Mundial gracias a José Ramón Fernández.

“No fue una experiencia nada agradable y yo en los Octavos de Final, le dije al Señor Silver, sabe que este… Teníamos chance de entrar a la sala de prensa hasta antes de que empezara al Mundial, no podíamos entrar. Ahí fue donde vi al señor Jaramillo (persona que lo conectó a TV Azteca)”, recordó Martinoli.