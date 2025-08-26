Las nuevas generaciones de aficionados al futbol han sido cautivadas por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes presumen goles de todas las maneras posibles. Ambos son expertos en los tiros libres, sumando infinidad de anotaciones, muchas de ellas espectaculares.

No obstante, pese a que su calidad no está en duda, ninguno de ellos ha logrado hacer un tanto que desafíe las leyes de la física. Ese es un honor que únicamente posee Roberto Carlos.

¿Cómo fue el gol de Roberto Carlos?

Roberto Carlos es considerado uno de los mejores laterales de la historia. El brasileño se convirtió en el terror de barreras y porteros, ya que tenían un par de cañones en las piernas al que todos preferían huirle.

No obstante, la potencia no era lo único que podía presumir el exjugador del Real Madrid, además contaba con una técnica soberbia que lo convirtieron en uno de los mejores jugadores de su época.

Incluso, actualmente Roberto Carlos sigue siendo recordado por muchos aficionados del futbol, no por sus logros a nivel de clubes y selección, más bien es por el golazo que marcó de tiro libre a Francia.

El 3 de junio de 1997 Les Bleus y Brasil se enfrentaron en torneo en suelo galo, que serviría a ambas selecciones de preparación, ya que un años después se iba a realizar el Mundial de 1998.

La imagen del tiro libre de Roberto Carlos ante Francia en 1997 se volvió inmortal. Foto: Especial

En una jugada en tres cuartos de cancha (aproximadamente 35 metros) se marcó tiro libre a favor del Scratch du Oro y fue Roberto Carlos quien tomó el balón y se perfiló para rematar. Fabien Barthez, portero de los franceses acomodó de tal manera que dejó sin espacio al brasileño para que buscara colocar su disparo. O eso es lo que creyó.

El brasileño tomó larga carrera y sacó un cañonazo que conectó con parte del empeine y parte externa de su pie zurdo. El esférico parecía que saldría por la línea de meta, pero de la nada realiza una comba con dirección a portería.

Barthez se convirtió en un espectador más del espectacular gol del brasileño, quien desafió las leyes de la física con esa anotación. Roberto Carlos ha sido sincero al señalar que no se explica cómo es que lo logró.

“Para ser honesto, hasta el día de hoy no sé cómo lo hice. Fue una anotación hermosa. Requirió mucho entrenamiento y trabajo duro a lo largo de mi carrera. Pero ese trabajo duro valió la pena, ya que pude marcar un gol tan maravilloso, que fue un momento especial para mí", comentó en 2017 a ESPN.