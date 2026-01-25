El duelo entre Bolivia y México marcó el cierre de la minigira del equipo dirigido por Javier Aguirre, una etapa que sirvió para observar a varios futbolistas de la Liga MX en acción internacional.

Más allá de lo que sucedió en la cancha, uno de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia de Christian Martinoli en la transmisión de televisión.

El narrador estelar de TV Azteca estaba programado para darle voz al partido del Tricolor, pero no apareció junto a sus habituales compañeros Luis García y Jorge Campos, lo que generó sorpresa entre los aficionados.

La narración del encuentro quedó en manos de Jesús Joel Fuentes, quien asumió el rol principal y condujo la transmisión. Aunque cumplió con la tarea, la ausencia de Martinoli se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde los televidentes expresaron su desconcierto y preocupación al no escuchar la voz característica que suele acompañar los partidos de la Selección Mexicana.

Los comentarios se multiplicaron en plataformas digitales. “¿Dónde está Martinoli?”, “¿Por qué no está narrando?” y “¿Tuvo algún contratiempo?” fueron algunas de las preguntas que los usuarios publicaron en X, recordando que horas antes el propio comunicador había confirmado su presencia para el partido.