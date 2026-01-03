Martinoli y el 'Doctor' García, además de por su estilo sarcástico y jocoso a la hora de narrar partidos, se han caracterizado por criticar y analizar a cientos de jugadores de la Selección Mexicana.

Esta vez, en su podcast 'Farsantes con Gloria', ambos se pusieron a debatir sobre la carrera de dos de los más icónicos futbolistas de la última década del Tri: Gio Dos Santos y Chicharito.

La dupla de de TV Azteca comparó virtudes, defectos, y decisiones tomadas por ambos a lo largo de su carrera.

Christian Martinoli y Luis García han tenido mucho éxito con su podcast de 'Farsantes con Gloria'. Foto: Especial

¿Qué dijeron Christian Martinoli y Luis García?

"Giovani muchas veces jugaba más en Selección, que en su club. Si tú ves su currículum, es campeón del mundo infantil y es medalla de oro (Londres 2012). Empezó en el Barcelona", dijo Martinoli. "Metió gol en Copa del Mundo", añadió el 'Doctor'.

México se fue adelante al minuto 48 con la anotación de Govani Dos Santos. Foto: Imago7.

Aunque el narrador aseguró que los movimientos en el área para desmarcarse de Hernández eran de primer nivel, al final se decantó por el estilo de juego de Giovani.

"Giovani era más dotado, más fluido técnicamente, pero quizá mentalmente era más fuerte este tipo (Chicharito"), aseguró.

Javier Hernández y Sir Alex Ferguson con el Manchester United / FOTO: Manchester United

Afirmaciones que fueron aprobadas y secundadas por el exfutbolista Luis García, quien aportaba detalles a las ideas de su compañero.

Finalmente, ambos se pusieron en los zapatos de 'Gio', al decir que estuvo bien el aceptar la oferta del Galaxy de la MLS por temas económicos, aún cuando su nivel era bueno en Europa.

"La gente dice: 'Le faltó' hambre', ¡no wey!, cuando te ofrecen 24 millones de dólares, así tengas 28 años, seguramente lo vas a agarrar. Ya ganó lo que quiso ganar", soltó Christian.

@farsantescongloria “Giovani jugaba más en la Selección que en sus clubes, pero la carrera de Javier es más aspiracional” 🗣️ Martinoli explica las diferencias entre Chicharito y Giovani dos Santos. ♬ sonido original - Farsantes con Gloria - Farsantes con Gloria

