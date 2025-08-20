En las gradas del Estadio Chase de Florida, Estados Unidos, una figura de la farándula mexicana atestiguó la caída de Tigres ante el Inter Miami: Cristian Castro.

El intérprete de “Azul” posó para las cámaras de la Leagues Cup, torneo disputado entre los equipos de la Liga MX y los de la Major League Soccer (MLS).

En un posteo de X, antes Twitter, la Leagues Cup “presumió” la visita del cantante con un “el crossover que no sabíamos que necesitábamos”.

Junto a la publicación, adjuntaron una foto del artista mexicano con una jersey del Inter Miami.

El partido terminó con la victoria de "Las Garzas", quienes se quedaron con el boleto a la semifinal de la Leagues Cup.

Por su parte, los Tigres de Guido Pizarro regresarán a territorio mexicano para disputar la sexta fecha del Apertura 2025 ante los Mazatlán.

