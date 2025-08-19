En la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX, el América derrotó (1-0) al Querétaro en el estadio Ciudad de los Deportes.

Con solitaria anotación de Dagoberto Espinoza en el minuto seis del primer tiempo, las Águilas sumaron su segunda victoria en el torneo y llegaron a ocho puntos para seguir peleando por los primeros lugares de la tabla general.

Sin embargo, una de las situaciones que llamó poderosamente la atención se vivió fuera del terreno de juego.

En la transmisión de Televisa, no estuvo presente el narrador deportivo estelar, por lo que las especulaciones no tardaron en generarse.

La ausencia de Andrés Vaca no fue justificada por TUDN, por lo que los rumores hicieron estallar las redes sociales.

Lee También Escorpión Dorado y David Faitelson se tiran en redes sociales por Supernova; mencionan a Cuauhtémoc Blanco y José Ramón Fernández

Sobre todo, porque unos días antes el cronista deportivo criticó abiertamente a la directiva del América por no haber realizado una correcta gestión con el tema de los refuerzos.

Por tal motivo, los aficionados de las Águilas pensaron que Televisa había tomado la decisión de castigar a Andrés Vaca.

Luego de algunos días, el propio narrador decidió romper el silencio en un podcast, aunque no aclaró al 100% la situación.

“No puedo opinar sobre lo que pasó este fin de semana, [pero] quiero mandar un mensaje a toda la gente y a la afición americanista… van a entender. Gracias a la afición del América por su apoyo”, mencionó en aquel momento.

Lee También David Faitelson es abucheado en Supernova Strikers; lo tunden en redes sociales por sus comentarios en el evento

Las palabras de Andrés Vaca dejaron abierta la posibilidad de que había sido castigo por TUDN, por lo que decidió salir a aclarar la situación.

Andrés Vaca rompe el silencio tras supuesto castigo de Televisa por criticar al América.

En el podcast Cuadro A, que comparte con sus compañeros de Televisa, Aldo Farías y Antonio Gómez Luna, el cronista compartió lo que realmente sucedió durante la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

“Tengo que decir la verdad… el sábado, en ese América contra Querétaro, fue cumpleaños de mi hijo, cumplió tres años y pedí el día”, aseguró Andrés Vaca.

De esta manera, el narrador de TUDN salió a aclara la situación para evitar que se generaran más rumores sobre un posible veto en las transmisiones de las Águilas.