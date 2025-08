El periodista deportivo David Faitelson volvió a pelear con un compañero suyo en redes sociales, esta vez después de revelar los detalles del contrato de Giorgos Giakoumakis, futbolista del Cruz Azul. Tras recibir un sinfín de críticas y cuestionamientos de cómo consiguió esa información, el conductor intentó defenderse y recibió un fuerte señalamiento por parte de Damián Zamogilny, colega suyo en Televisa.

"Le hago una entrevista a 'Billy' Álvarez y me acusan de proteger ciertos intereses… Digo que la multipropiedad es una trampa y me acusan de hacer una “campaña”… Revelo con documentos un contrato exhorbitante de un futbolista y me acusan de buscar desestabilizar a un club y a un dirigente…Todos esos ex futbolistas de pacotilla que pululan en los medios no son más que parte de la descomposición, la corrupción y la basura que existe en el futbol mexicano y de la que ellos no dejan de ser parte…" publicó Faitelson este lunes en X, antes Twitter.

Sin embargo, el 'Ruso' le respondió asegurando que Faitelson no probó nada con su video.

"Te filtraron un contrato con cifras importantes y le agregaste música de suspenso. Das risa. No probaste absolutamente nada. Giakoumakis fue un mal refuerzo pero no era necesario hacer un circo con el contrato. En La MLS el griego ganaba USD 2,250,000 anuales, ¿tú crees que iba a venir por menos? ¿Pensabas que le iban a hacer un contrato de 1 año? Solo un poquito de sentido común se necesitaba", comentó Zamogilny.

¿Ahora me vas a dar “clases” de cómo hacer mi trabajo?

A mi no me filtraron nada. Mientes. Yo conseguí los documentos y hay una interpretación periodística en el asunto sobre un despilfarro en un jugador de 29 años, en un club cuyo presidente histórico está en la cárcel por temas… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 4, 2025

En el video que compartió en un inicio, Faitelson reveló montos de contratación, bonos y cuánto dinero le corresponde al agente de Giakoumakis, y por si fuera poco, al final del mismo asegura que tiene más información por compartir donde podría revelar detalles de cómo Iván Alonso, director deportivo del Cruz Azul, se beneficia de estas negocaciones.

Desde luego, Faitelson no se quedó callado ante la respuesta de su compañero y arremetió contra él.

"¿Ahora me vas a dar “clases” de cómo hacer mi trabajo? A mi no me filtraron nada. Mientes. Yo conseguí los documentos y hay una interpretación periodística en el asunto sobre un despilfarro en un jugador de 29 años, en un club cuyo presidente histórico está en la cárcel por temas graves...Y si yo te “doy risa”, tú me das lastima", concluyó David Faitelson.

