La FIFA tomó la decisión de excluir al León del Mundial de Clubes 2025, por culpa de la multipropiedad.

El máximo organismo del futbol a nivel mundial determinó que La Fiera no podrá disputar el torneo que se realizará en Estado Unidos porque su reglamento no permite que dos equipos de un mismo dueño participen.

Por tal motivo, notificó a la directiva de los Panzas Verdes que perdió su boleto, a pesar de que lo había conseguido al conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf 2023.

La decisión de la FIFA desató la controversia en el futbol mexicano porque cierto sector de los miembros de los medios de comunicación la considera injusta por la forma.

Lee También Hijo de José Ramón Fernández revienta a David Faitelson: “Vocero de Televisa, tú no puedes hablar”

Por otro lado, algunos comentaristas apoyan la determinación de castigar a los Panzas Verdes por incumplir una ilegalidad del reglamento del Mundial de Clubes.

¿Cómo fue la discusión entre David Faitelson y Rafa Puente?

Rafa Puente Jr. criticó fuertemente a David Faitelson por señalar que está a favor de que se elimine esta práctica de que un mismo dueño tenga dos equipos en el futbol mexicano y lo confrontó directamente en plena transmisión de TUDN.

“Tú trabajas en TV Azteca y jamás te escuché pronunciarte en contra de multipropiedad de Veracruz y Morelia; jamás levantaste la voz con respecto a ese tema. Después, en ESPN, sí cuestionabas la de Televisa”, sentenció el analista.

El periodista deportivo no se quedó callado y estalló en vivo contra su compañero en la mesa de Línea de 4, por lo que se terminaron enfrascando en una fuerte discusión por culpa del castigo que recibió Grupo Pachuca por parte de la FIFA.

“Estás totalmente equivocado, ahí está la historia, estás equivocado por completo. Yo trabajé junto a tu padre durante muchísimos años, pegúntale si no levantamos la mano contra la multipropiedad”, le pidió David Faitelson a Rafa Puente.

Lee También León lanza una advertencia para recuperar su lugar en el Mundial de Clubes; "Iremos hasta las últimas consecuencias"

Además, le pidió que no lo hiciera un tema individual porque después se molestaría y no terminaría nada satisfecho.

“Ahí están los hechos, yo lo afirmé cuando estaba en TV Azteca. No me cambies la historia porque no te corresponde, no lo hagas personal porque estás acostumbrado a que te digan las cosas en la cara y te molestas, no lo hagas personal porque después lloras y lloras bien”, sentenció David Faitelson.

Incluso, el propio Andrés Vaca criticó fuertemente la actitud del ex director técnico de Pumas.

“Muy pobre lo de Rafa Puente metiéndose en lo personal, eh, muy pobre; terrible, terrible”, se lamentó el narrado de Televisa.